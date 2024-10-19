19 Ekim 2024, Cumartesi
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Bursa'da fuhuş çetesine darbe
Bursa'da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara zorla para karşılığı fuhuş yaptırıp uyuşturucu madde sattırdıkları iddia edilen çete üyesi 26 kişi Bursa, Bolu ve Beyşehir'de jandarma tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.