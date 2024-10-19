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Bursa'da fuhuş çetesine darbe

Bursa'da fuhuş çetesine darbe

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 13:59
Bursa'da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara zorla para karşılığı fuhuş yaptırıp uyuşturucu madde sattırdıkları iddia edilen çete üyesi 26 kişi Bursa, Bolu ve Beyşehir'de jandarma tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
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