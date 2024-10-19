19 Ekim 2024, Cumartesi
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Üniversite öğrencisi genç kız dehşeti yaşadı!
Ordu Üniversitesi öğrencisi olan F.A. (19) isimli genç bir kız, çete tarafından kimlik bilgisinin çalındığını, cep telefonuna el konulduğunu, otel odasında tecavüze uğradığını ve denilenleri yapmaz ise çıplak görüntülerini ailesiyle paylaşılması tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından çektiği bir videoyla duyuran F.A'nın yardım çağrısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yanıt geldi. Bakan Yerlikaya mağdur öğrencinin devletin koruması altında olduğunu duyurdu.