Türk Ulusal Zeka Ölçeği kullanıma hazır! Yerli Einstein’lar keşfedilecek

Türkiye kendi Einstein'larını yerli zeka testi ile bulacak. Türk Ulusal Zeka Ölçeği adı verilen test sayesinde 3-22 yaş arasında zihinsel beceri ve yetenekler gözden kaçmayacak. Bu şekilde 700 bine yakın çocuk yetenekleri doğrultusunda eğitime tabi tutulacak.

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