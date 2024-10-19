19 Ekim 2024, Cumartesi
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Kestane toplamaya diye evinden çıkmıştı cansız bedeni dere yatağında bulundu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra ‘kestane toplamaya gidiyorum' diyerek evinden çıkan 72 yaşındaki Alim Kasap'ın cansız bedeni, kendilerine ait fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu.