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Kestane toplamaya diye evinden çıkmıştı cansız bedeni dere yatağında bulundu

Kestane toplamaya diye evinden çıkmıştı cansız bedeni dere yatağında bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 14:05
Güncelleme:19.10.2024 14:06
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra ‘kestane toplamaya gidiyorum' diyerek evinden çıkan 72 yaşındaki Alim Kasap'ın cansız bedeni, kendilerine ait fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu.
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