19 Ekim 2024, Cumartesi
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Karaman’da sarı kırmızı elma görenleri şaşırtıyor
Karaman’da merkeze bağlı Kızık köyünde elma üreticisi Ahmet Baş’ın bahçesinde yetişen çift renkli elma, görenleri hayrete düşürüyor. Elma, yalnızca görünümüyle değil, her iki bölümündeki tadın da farklı olmasıyla dikkat çekiyor.