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Sürmene bıçağının hikayesi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 12:59
Güncelleme:15.06.2024 12:59
İsmini Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan Sürmene bıçağının yapım aşamasını bıçak ustası Mehmet Akif Akyurt anlattı. Peki yaklaşık 30 aşamadan geçen sürmene bıçağını diğer bıçaklardan farklı kılan özellikler neler?
Sürmene bıçağının hikayesi
Sürmene bıçağının hikayesi
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