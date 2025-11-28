28 Kasım 2025, Cuma

Süphan Dağı manzarasında kuğu dansı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 17:46
Yaz aylarında gölü pembe tonlara bürüyen flamingoların göç etmesiyle bölgede hâkimiyet beyaz renkli ötücü kuğulara geçti. Yaklaşık 200 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, havaların soğumasıyla birlikte önemli bir göç durağı olarak yeniden canlandı. Bu dönemde göle gelen ötücü kuğular, sakin ve etkileyici duruşlarıyla izleyenleri adeta büyülerken, dronla çekilen görüntüler doğanın sunduğu eşsiz güzelliği gözler önüne serdi. Havadan kaydedilen görüntülerde, Arin Gölü’nün berrak yüzeyinde süzülen kuğuların arka planında yükselen, zirvesi karla kaplı Süphan Dağı dikkat çekti. Kuğular ile dağın görkemi aynı karede buluşunca ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
