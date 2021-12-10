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Sultangazi’de oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi

DHA
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Giriş: 10.12.2021 17:18
Güncelleme:10.12.2021 17:19
Sultangazi’de, yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan oyun makinesine vurmak isteyen bir çocuk, hızını alamayıp duvara çarptı; duvar kırılınca da içeriye düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de iki çocuk, sık sık vakit geçirdikleri halı sahaya gelerek oyun makinelerinde eğlenmek istedi. İki çocuk, 'boks makinesi' diye bilinen ve 1 lira karşılığında yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan makinedeki topa, gerilerek sıra sıra vurmaya başladılar. Sıra kendisine geçen çocuk, yaklaşık 5 metre mesafeden hızla koşarak makinedeki topa vurdu; hızını alamayan çocuk, yan tarafında bulunan duvara çarptı. Çocuk, duvarın kırılmasıyla oluşan boşluğa düştü. Duvarın kırılmasının ardından sesleri duyan halı saha çalışanları da çocuğun yanına geldi. Çocuk, başına gelen kazayı yaralanmadan atlattı.

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