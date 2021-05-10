Sultanbeyli'de aşı bilgilendirme ekibi devreye girdi 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kaymakamlığa bağlı aşı bilgilendirme ekipleri, aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, koronavirüse karşı aşı olmaya ikna ediyor. Ekiplerin çalışmasıyla ilçede 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı.