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Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

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Giriş: 20.03.2023 11:08
İstanbul’un önemli barajlarından biri olan Terkos Gölü'nde kuraklığın etkisiyle su seviyesi 31.38’e geriledi. Havadan görüntülenen gölde suların çekilmesiyle tarihi yol ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
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