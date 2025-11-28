Sular çekildi, acı hatıralar ortaya çıktı

28 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 28.11.2025 15:47
16 yıl önce yaşanan helikopter kazasının izleri, Geyik Barajı'nda yeniden gün yüzüne çıktı. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme helikopterinin 18 Haziran 2009'da Geyik Barajı'na düşmesiyle yaşanan acı kayıp, yıllar sonra suyun geri çekilmesiyle bir kez daha hatırlandı. Baraj seviyesinin bu yıl düşük seviyeye kadar düşmesi, yıllardır suyun altında kalan pervane parçalarını, burgu kollarını ve metal aksamları ortaya çıkardı. Toprağın üzerinde beliren kalıntılar, kazanın ardından geçen onca yıla rağmen bölge halkının içindeki sızıyı yeniden canlandırdı.
