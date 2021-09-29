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Suda "Boğulan Kadın" paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 13:55
Son dakika dünya haberleri... İspanya'da Nervion Nehri'nde yüzen genç kadın silüeti görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta boğulan bir genç kadını andıran silüetin, daha sonra gel-gitte su üstüne çıkan bir heykel olduğu anlaşıldı. Peki nehre konulan heykelin sebebi neydi? İşte detaylar...
Boğulan Kadın paniği! "BOĞULAN KADIN" PANİĞİ!
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Boğulan Kadın paniği!
"Boğulan Kadın" paniği!
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