Suda "Boğulan Kadın" paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

Son dakika dünya haberleri... İspanya'da Nervion Nehri'nde yüzen genç kadın silüeti görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta boğulan bir genç kadını andıran silüetin, daha sonra gel-gitte su üstüne çıkan bir heykel olduğu anlaşıldı. Peki nehre konulan heykelin sebebi neydi? İşte detaylar...

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