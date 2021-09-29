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Suda "Boğulan Kadın" paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

Son dakika dünya haberleri... İspanya'da Nervion Nehri'nde yüzen genç kadın silüeti görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta boğulan bir genç kadını andıran silüetin, daha sonra gel-gitte su üstüne çıkan bir heykel olduğu anlaşıldı. Peki nehre konulan heykelin sebebi neydi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 13:56
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Suda Boğulan Kadın paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

Nehrin ortasında genç kız kadın ortaya çıktı, görenler şaşkına döndü.

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Suda Boğulan Kadın paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

Görüntülerin adresi İspanya. Bilbao şehrindeki Nervion Nehri'nde boğuluyormuş gibi görünen genç kadın silüeti, şehir sakinlerinin paniklemesine neden oldu.

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Suda Boğulan Kadın paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

Su yüzeyindeki boğulan kadın heykelinin gizemi ise daha sonra anlaşıldı.

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Suda Boğulan Kadın paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

Fiberglastan yapılan heykelin iklim krizine dikkat çekmek için yapıldığı ortaya çıktı.

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Suda Boğulan Kadın paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü

Meksikalı sanatçı Ruben Orozco'nun yapıtı olan heykelin Nervion Nehri için özel tasarlandığı belirtildi.