29 Eylül 2021, Çarşamba
Suda "Boğulan Kadın" paniği! Ortalığı karıştırdı görenler şaşkına döndü
Son dakika dünya haberleri... İspanya'da Nervion Nehri'nde yüzen genç kadın silüeti görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta boğulan bir genç kadını andıran silüetin, daha sonra gel-gitte su üstüne çıkan bir heykel olduğu anlaşıldı. Peki nehre konulan heykelin sebebi neydi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.09.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 13:56
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