18 Kasım 2025, Salı
Su seviyesi yüzde 10’a düştü: Kentin 20 günlük suyu kaldı
Yalova’nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı’nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 10’a geriledi. Kentte yaklaşık 20 günlük su kaldığını açıklayan Yalova Valisi Hülya Kaya, “Elimizdeki suyun tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor” uyarısında bulundu. Dronla görüntülenen barajda geniş alanların tamamen kuruduğu görüldü.