Su seviyesi yüzde 10’a düştü: Kentin 20 günlük suyu kaldı

Giriş: 18.11.2025 15:11
Yalova’nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı’nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 10’a geriledi. Kentte yaklaşık 20 günlük su kaldığını açıklayan Yalova Valisi Hülya Kaya, “Elimizdeki suyun tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor” uyarısında bulundu. Dronla görüntülenen barajda geniş alanların tamamen kuruduğu görüldü.
