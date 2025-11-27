27 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Su altının sevimli canlıları: Palyaço balıkları
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.11.2025 12:00
Kızıldeniz'in dalış turizmiyle ünlü Mısır'ın Hurgada kenti açıklarında görüntülenen palyaço balıkları, anemonların arasında çift halinde yaşıyor. Palyaço balıkları belirgin beyaz çizgileri ile ve belirgin sarı, kırmızı, turuncu tonlarındaki renkleriyle su altının sevimli türleri arasında yer alıyor.
