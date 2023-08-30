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Su altı ekipleri 7/24 göreve hazır! Özel seçilen kurbağa adamlar hangi eğitimlerden geçiyor?

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 16:02
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar 24 saat göreve hazır. Kurbağa adamlar nasıl eğitimlerden geçiyor? Merak edilen cevabı A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Deniz Liman Şube Müdür Vekili komiser Muhammed Cihad Tarhan verdi.
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