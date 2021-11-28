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Söz Millette - Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem

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Giriş: 28.11.2021 13:06
Son 19 yılda alt yapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar pekçok yatırım hayata geçirildi. Köy, mahalle ve şehirlere yapılan yatırımlar, yaşam standarlarına önemli katkı sağladı. Peki bu süreçte köy ve mahalle yaşamı nasıl gelişti? İşte bu sorunun yanıtını, değişim en yakın tanığı olan muhtarlara sorduk...
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Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem
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