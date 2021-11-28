28 Kasım 2021, Pazar
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Söz Millette - Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem
Son 19 yılda alt yapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar pekçok yatırım hayata geçirildi. Köy, mahalle ve şehirlere yapılan yatırımlar, yaşam standarlarına önemli katkı sağladı. Peki bu süreçte köy ve mahalle yaşamı nasıl gelişti? İşte bu sorunun yanıtını, değişim en yakın tanığı olan muhtarlara sorduk...