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Sosyal medyayı sallayan taklit! Altı aylıkken bile...
Çin'de aşçılık yapan babasına özenen Xin Bao'nun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Bao'nun 'geleceğin usta şefi' olacağını söyledi.
Çin'de aşçılık yapan babasına özenen Xin Bao'nun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Bao'nun 'geleceğin usta şefi' olacağını söyledi.