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Sosyal medyayı sallayan taklit! Altı aylıkken bile...

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Giriş: 12.11.2020 08:45
Çin'de aşçılık yapan babasına özenen Xin Bao'nun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Bao'nun 'geleceğin usta şefi' olacağını söyledi.

Çin'de aşçılık yapan babasına özenen Xin Bao'nun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Bao'nun 'geleceğin usta şefi' olacağını söyledi.

Küçük çocuğun taklidi sosyal medyayı salladı! Altı aylıkken bile... KÜÇÜK ÇOCUĞUN TAKLİDİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI! ALTI AYLIKKEN BİLE...

Sosyal medyayı sallayan taklit
Sosyal medyayı sallayan taklit
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