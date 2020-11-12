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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Küçük çocuğun taklidi sosyal medyayı salladı! Altı aylıkken bile... Küçük çocuğun taklidi sosyal medyayı salladı! Altı aylıkken bile...
Çin'de aşçılık yapan babasına özenen Xin Bao'nun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Bao'nun 'geleceğin usta şefi' olacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:18
Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde restoran sahibi bir ailenin çocuğu olan Xin Bao, restoranda aşçılık yapan babasına özendi. Bao'nun annesinin kaydettiği görüntülerde, Bao'nun tencere ve kaşıkla usta bir aşçı gibi davrandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 1 milyon 400 bin beğeni alırken, çok sayıda yorum yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTI AYLIKKEN BİLE...
Sosyal medya kullanıcıları, Bao'yu
'geleceğin usta şefi' olarak değerlendirdi. Bao'nun annesi Su, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Henüz altı aylıkken bile babasını yemek pişirirken izlerdi. Ayrıca tavalarla oynamayı çok seviyor. Küçükken ona oyuncak tava verene kadar ağlardı. Büyüdüğünde şef olmak isterse, onu mutlu edecek bir şey yaptığı sürece kötü bir şey değil" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN OFİSTE ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ! GÖRENLER ŞAŞTI KALDI... Çinli fenomen Ms.Yeah (Bayan Evet) çektiği sıradışı videolarla izleyenleri şaşkına çeviriyor. Ofiste yaptıklarıyla dünyayı şaşkına çeviren Ms.Yeah bu kez sınırları zorladı. İşte izleyenlerin ağzını açık bırakan kareler...