Küçük çocuğun taklidi sosyal medyayı salladı! Altı aylıkken bile...

ALTI AYLIKKEN BİLE...

Sosyal medya kullanıcıları, Bao'yu 'geleceğin usta şefi' olarak değerlendirdi. Bao'nun annesi Su, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Henüz altı aylıkken bile babasını yemek pişirirken izlerdi. Ayrıca tavalarla oynamayı çok seviyor. Küçükken ona oyuncak tava verene kadar ağlardı. Büyüdüğünde şef olmak isterse, onu mutlu edecek bir şey yaptığı sürece kötü bir şey değil" dedi.

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