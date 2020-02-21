Sosyal medyada fenomen olan Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda... |Video

Sosyal medyada okuduğu kitaplar ile dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar verdiği yanıtlar ile sosyal medyada bir anda fenomen haline geldi. Son olarak annesine kameralar önünde yaptığı saygısızca sözler ve hareketler nedeniyle eleştirilen küçük çocuk bir televizyon programının canlı yayınına katıldı. Canlı yayın muhabirin "Kitap okuma alışkanlığına nasıl başladın nereden esinlendin?" sorusuna ise "Gaipten sesler duyduğum anda..." yanıtı ise sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasında girdi. İşte o anlar...

Sosyal medyada okuduğu kitaplar ile dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar verdiği yanıtlar ile sosyal medyada bir anda fenomen haline geldi. Son olarak annesine kameralar önünde yaptığı saygısızca sözler ve hareketler nedeniyle eleştirilen küçük çocuk bir televizyon programının canlı yayınına katıldı. Canlı yayın muhabirin "Kitap okuma alışkanlığına nasıl başladın nereden esinlendin?" sorusuna ise "Gaipten sesler duyduğum anda..." yanıtı ise sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasında girdi.