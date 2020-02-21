21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Sosyal medyada fenomen olan Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda... |Video

Sosyal medyada okuduğu kitaplar ile dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar verdiği yanıtlar ile sosyal medyada bir anda fenomen haline geldi. Son olarak annesine kameralar önünde yaptığı saygısızca sözler ve hareketler nedeniyle eleştirilen küçük çocuk bir televizyon programının canlı yayınına katıldı. Canlı yayın muhabirin "Kitap okuma alışkanlığına nasıl başladın nereden esinlendin?" sorusuna ise "Gaipten sesler duyduğum anda..." yanıtı ise sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasında girdi. İşte o anlar...

Sosyal medyada okuduğu kitaplar ile dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar verdiği yanıtlar ile sosyal medyada bir anda fenomen haline geldi. Son olarak annesine kameralar önünde yaptığı saygısızca sözler ve hareketler nedeniyle eleştirilen küçük çocuk bir televizyon programının canlı yayınına katıldı. Canlı yayın muhabirin "Kitap okuma alışkanlığına nasıl başladın nereden esinlendin?" sorusuna ise "Gaipten sesler duyduğum anda..." yanıtı ise sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasında girdi.

Atakan Kayalardan annesine büyük saygısızlık! Video ATAKAN KAYALAR'DAN ANNESİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK! VİDEO
“Filozof” çocuk Atakan videosu hayrete düşürdü! Atakan kimdir, kaç yaşında? “FİLOZOF” ÇOCUK ATAKAN VİDEOSU HAYRETE DÜŞÜRDÜ! ATAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Atakan Kayaların davranışları normal mi? Uzmanlar yorumladı | Video ATAKAN KAYALAR'IN DAVRANIŞLARI NORMAL Mİ? UZMANLAR YORUMLADI | VİDEO
Atakan Kayalar Tanışmamız lazım diyen Aleyna Tilkiye yanıt: Seni dinlemiyorum ATAKAN KAYALAR "TANIŞMAMIZ LAZIM" DİYEN ALEYNA TİLKİ'YE YANIT: SENİ DİNLEMİYORUM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...
Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...
Yürekleri sızlatan olayın görüntüleri ortaya çıktı
Yürekleri sızlatan olayın görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Gizemli yardımseveri vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi
Gizemli yardımseveri vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi
Atakan Kayalar'ın davranışları normal mi?
Atakan Kayalar'ın davranışları normal mi?
Çatlak baraj tehlikesi
Çatlak baraj tehlikesi
İstanbul'da korkutan fabrika yangını
İstanbul'da korkutan fabrika yangını
Atakan Kayalar'dan annesine büyük saygısızlık!
Atakan Kayalar'dan annesine büyük saygısızlık!
'Ares'in cenazesi toprağa verildi
'Ares'in cenazesi toprağa verildi
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Ölüm böyle geldi! Tam o an...
Ölüm böyle geldi! Tam o an...
Daha Fazla Video Göster