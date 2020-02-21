Atakan Kayalar'ın davranışları normal mi? Uzmanlar yorumladı | Video

Twitter'da paylaşılan bir video ile Türkiye'nin gündemine giren ve daha sonra televizyon programlarına katılan Atakan Kayalar sosyal medyanın gündemine oturdu. Annesine yaptığı saygısızlık ile sosyal medyada büyük tepki gören küçük filozof için bir çok yorum yapıldı. Peki Atakan Kayalar'ın potansiyelini uzmanlar nasıl yorumluyor?

Twitter'dan paylaşılan video sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar sosyal medyayı ikiye böldü. Bol bol kitap okuduğunu felsefe, siyaset, bilim ve teknoloji konularında oldukça bilgi sahibi olduğunu dile getiren Atakan'a övgü ve tepkiler geliyor. Bir kesim 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın kristal çocuk olduğunu savunurken bir kesim ise yaşıtları gibi bir hayat yaşamasını, bu kadar sık medyada yer almasının ona zarar vereceğini düşünüyor.

Yaptığı açıklamalarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar, son olarak bir basın toplantısında annesinin konuşmasını yarıda keserek 'Tamam tamam seni şöyle alalım biz' demesi herkesin tepkisini çekti.

Uzmanlar Atakan Kayalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.