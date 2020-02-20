“Filozof” çocuk Atakan videosu hayrete düşürdü! Atakan kimdir, kaç yaşında?

Atakan kimdir, kaç yaşında? Filozof çocuk olarak nitelendirilen Atakan videosu izleyenleri hayrete düşürdü. Bir kitap mağazasında çekilen videoda okuduğu felsefi kitapları anlatan Atakan’ın videosu sosyal medyada gündem oldu. Atakan, Jean-Jacques Rousseau'nun 'Toplum Sözleşmesi', Platon'un 'Devlet', Benedictus Spinoza'nın 'Etika', Richard Dawkins'in 'Yeryüzündeki En Büyük Gösteri', 'Tanrı Yanılgısı', 'Gen Bencildir' isimli kitaplarını okuduğunu söyledi. Atakan’ın “Kristal Çocuk” olduğu iddia edildi. Peki, Atakan Kayalar kimdir? Kristal çocuk ne demek? İşte, kitap okuyan Atakan hakkında merak edilenler...

Atakan videosu sosyal medyada gündeme oturdu. Atakan kimdir, kaç yaşında? Bir kitap mağazasında görüntülenen Atakan Kayalar isimli çocuğun konuşmaları ve anlattıkları izleyenleri hayrete düşürdü. Atakan videosu izlenme rekorları kırarken, Atakan Kayalar kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sosyal medyada ise Atakan'ın "Kristal Çocuk" olabileceği iddia edilmişti.

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

Habercilere röportaj veren Atakan son 5 ayda 250'den fazla kitap okuduğunu söyledi. Paylaşılan görüntülerde, okuduğu kitaplar ardından nihilizmden bahseden Atakan'dan sosyal medyada dahi çocuk diye bahsedldi.

10 yaşındaki Atakan Kayalar kendisini şu sözlerle anlatıyor: Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum.

Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar ise oğlunun farklı bir eğitim almasını istediğini belirtti: Hülya Kayalar; "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" ifadelerini kullandı.