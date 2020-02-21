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21.02.2020
Atakan Kayalar'dan annesine büyük saygısızlık! Video
Sosyal medyada paylaşılan bir video ile Türkiye'nin gündemine giren ve daha sonra televizyon programlarına katılan Atakan Kayalar'dan annesine saygısızlık. Ortaya çıkan son görüntülerde Atakan Kayalar'ın annesi bir konu hakkında konuşurken, Atakan annesinin konuşmasını yarıda kesip "Tamam tamam seni öyle alalım biz" demesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
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