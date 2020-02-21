21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Atakan Kayalar'dan annesine büyük saygısızlık! Video

Sosyal medyada paylaşılan bir video ile Türkiye'nin gündemine giren ve daha sonra televizyon programlarına katılan Atakan Kayalar'dan annesine saygısızlık. Ortaya çıkan son görüntülerde Atakan Kayalar'ın annesi bir konu hakkında konuşurken, Atakan annesinin konuşmasını yarıda kesip "Tamam tamam seni öyle alalım biz" demesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Atakan Kayalar'dan annesine büyük saygısızlık!
Atakan Kayalar'dan annesine büyük saygısızlık!
'Ares'in cenazesi toprağa verildi
'Ares'in cenazesi toprağa verildi
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Ölüm böyle geldi! Tam o an...
Ölüm böyle geldi! Tam o an...
Ölüme beraber gittiler!
Ölüme beraber gittiler!
Yol verme kavgası feci bitti! Dehşet anları kamerada
Yol verme kavgası feci bitti! Dehşet anları kamerada
İşte o an! Arkalarından yaklaştı ve...
İşte o an! Arkalarından yaklaştı ve...
17 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu
17 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu
Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı! Görenleri şaşırtan olay
Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı! Görenleri şaşırtan olay
Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk A Haber'e konuştu
Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk A Haber'e konuştu
Platonik aşk dehşetinde flaş gelişme!
Platonik aşk dehşetinde flaş gelişme!
Sokak ortasında kız kavgasına tokatlı tepki
Sokak ortasında kız kavgasına tokatlı tepki
Daha Fazla Video Göster