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Son dakika: Yerli aşıda Faz-2 çalışması! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış A Haber'de anlattı
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının faz-2 çalışmalarında sona gelindi. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir detayları aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.