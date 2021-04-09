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Son dakika: Yerli aşıda Faz-2 çalışması! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 14:39
Güncelleme:09.04.2021 14:46
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının faz-2 çalışmalarında sona gelindi. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir detayları aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.
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