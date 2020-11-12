12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2020 10:08
Güncelleme:12.11.2020 10:21
Son dakika haberi... Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi... Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk... SON DAKİKA: TRAFİKTE DEHŞET ANLARI KAMERADA! KAMYONETTEN DÜŞEN ÇOCUK...

Trafikte dehşet! Kamyonetten düşen çocuk...
Trafikte dehşet! Kamyonetten düşen çocuk...
Kamuflaj kokoreç! Gizli geçitler giriliyor
Kamuflaj kokoreç! Gizli geçitler giriliyor
İslamofobinin geldiği korkunç nokta!
İslamofobinin geldiği korkunç nokta!
Sosyal medyayı sallayan taklit
Sosyal medyayı sallayan taklit
Ankara'da korkutan yangın!
Ankara'da korkutan yangın!
Havadan korona bulaşıyor mu?
Havadan korona bulaşıyor mu?
Ankara Siteler'de korkutan yangın
Ankara Siteler'de korkutan yangın
Eğlence mekanına koronavirüs baskını
Eğlence mekanına koronavirüs baskını
Koronavirüse karşı aşı çalışmaları
Koronavirüse karşı aşı çalışmaları
Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı
Ceza kesilen 2 kadın gazetecilere saldırdı
Köpekleri ezdi ardına bile bakmadı!
Köpekleri ezdi ardına bile bakmadı!
İstanbul'da suya yüzde 25 zam!
İstanbul'da suya yüzde 25 zam!
Daha Fazla Video Göster