12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

Son dakika haberi... 'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

Geçen salı günü Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kaydedilen görüntüde, bir çocuk trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına tutunuyor.

Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

Metrelerce bu şekilde ilerleyen kimliği belirsiz çocuk, dengesini kaybedip, yola düşüyor.

Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda hamle yapıp, yerden kalkarak kurtuluyor.

Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA