Son dakika: Trafikte dehşet anları kamerada! Kamyonetten düşen çocuk...
Son dakika haberi... Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YAŞAM DHA
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Geçen salı günü Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kaydedilen görüntüde, bir çocuk trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına tutunuyor.
Metrelerce bu şekilde ilerleyen kimliği belirsiz çocuk, dengesini kaybedip, yola düşüyor.
Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda hamle yapıp, yerden kalkarak kurtuluyor.
O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.