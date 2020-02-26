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26.02.2020

Son dakika: Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çevirdi! Video

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde bir sürücü park halindeki otomobillere çarparak ilerledi. Durumu gören mahalle sakinleri sürücüyü linç etmek istedi. Sürücü kendisine tepki gösteren vatandaşlar nedeniyle aracından inmezken araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangını söndürüp sürücüyü gözaltına aldı.

Sultangazi'de mahalledeki araçlara çarparak ilerleyip ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Panikleyen sürücü aracın gazına aşırı yüklenince, otomobil bir anda alev aldı. Sürücü kalabalığın içinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi ve araç plakası öğrenilemeyen bir kişi, girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri sürücüye tepki gösterdi. Kaçmak isterken önüne gelen araçlara da çarpan sürücü, başka bir araca çarparak durdu. Durduğu sırada öfkeli mahalle sakinleri arabanın içinde bulunan sürücüyü dışarı çıkarmak istedi. Kapıları kilitleyen sürücü etrafındaki kalabalıktan kurtulmak için gaza yüklendi. Bu sırada mahalle sakinleri de aracın camlarını kırmaya çalıştı.

Araç alevlere teslim oldu
Panikleyen sürücü gaza aşırı yüklenince, araç motor kısmından bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü gözaltına alındı.

Vatandaşlar şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu iddia etti

Ortalığı savaş alanına çevrilen sürücü, mahalle sakinleri tarafından iddia edildiğine göre, şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve olaylara tepkisiz kaldığını belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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