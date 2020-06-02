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Son dakika: Sıfır kilometre kaza! Yepyeni araçlar pert oldu |Video

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Giriş: 02.06.2020 11:12
Güncelleme:02.06.2020 11:12
Son dakika haberi... Bursa’da Oyak Renault Otomobil Fabrikası'ndan aldığı sıfır kilometre otomobilleri İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan TIR sürücüsü, aracı yağış sebebiyle yan yatırdı. TIR'ın üzerindeki 5 otomobil pert oldu. Trafikte ise uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, İstanbul - İzmir otobanı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oyak Renault fabrikasından aldığı otomobilleri taşıyan TIR'ın şoförü Ş.Y., otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan TIR'ın üzerindeki otomobillerden üçü yola düştü. Dorsesindeki 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı anda yolda başka araç olmaması faciayı önledi.



TIR şoförü Ş.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Hasar görmeyen araçlar başka bir TIR'a aktarılırken, yola düşen Reno otomobiller ise vinç marifetiyle kaldırıldı. Otoyol trafiğini kitleyen kazada can kaybı yaşanmazken, 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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