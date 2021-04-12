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Son dakika: Samsun’da çocuğunun gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakim karşısında

A Haber
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Giriş: 12.04.2021 10:35
Güncelleme:12.04.2021 10:40
Son dakika haberi... Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini acımasızca döven İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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