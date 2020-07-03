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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamada kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç yaralı var? | Video

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Giriş: 03.07.2020 15:50
Son dakika haberi... Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasındaki feci patlamada kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç kişi yaralandı? Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Babaoğlu, patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi.

Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasındaki feci patlamada kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç kişi yaralandı? Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Babaoğlu, patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi.

4 ÖLÜ 83 YARALI

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi. Babaoğlu ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini, fabrikanın tüm alanlarına ulaşılamadığını belirtti. Babaoğlu aynı fabrikada, 2009 yılında da bir patlama yaşandığını, sonrasında Avrupa standartlarında tedbirler alınarak, fabrikanın yeniden inşa edildiğini, ancak bugün üzücü olayın meydana geldiğini kaydetti.

2009 yılının Ağustos ayında, fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.

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