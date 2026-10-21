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Özgür Özel’den A Haber’e sokak tehdidi! “Biz sokağa çağırırsak, sen orada devam edemezsin”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel’den A Haber’e sokak tehdidi! “Biz sokağa çağırırsak, sen orada devam edemezsin”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, A Haber’in kendisiyle ilgili “sokağa çağrı” haberlerine tepki gösterdi. Özel, A Haber’i ve haberi yapan gazeteciyi hedef alarak “Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin” dedi. “Şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam” ifadelerini kullanan Özel, bir yandan da “sokaklara çağırıyorum” diyerek cumartesi günü gazetecilerle birlikte sokağa çıkacaklarını açıkladı.

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