Özgür Özel’den A Haber’e sokak tehdidi! “Biz sokağa çağırırsak, sen orada devam edemezsin”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, A Haber’in kendisiyle ilgili “sokağa çağrı” haberlerine tepki gösterdi. Özel, A Haber’i ve haberi yapan gazeteciyi hedef alarak “Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin” dedi. “Şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam” ifadelerini kullanan Özel, bir yandan da “sokaklara çağırıyorum” diyerek cumartesi günü gazetecilerle birlikte sokağa çıkacaklarını açıkladı.