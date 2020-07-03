Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama anı! Aniden gökyüzünü kapladı | Video

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. İlk patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o korkunç anlar...

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. İlk patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o korkunç anlar...