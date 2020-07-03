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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama anı! Aniden gökyüzünü kapladı | Video

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Giriş: 03.07.2020 15:50
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. İlk patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o korkunç anlar...

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. İlk patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o korkunç anlar...

Sakaryada havai fişek fabrikasındaki büyük patlamadan yeni görüntüler! SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ BÜYÜK PATLAMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER!
Son dakika: Sakarya Hendekte havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: SAKARYA HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA! A HABER EKİPLERİ PATLAMA BÖLGESİNDE! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Son dakika: Sakarya Hendekte havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: SAKARYA HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA! A HABER EKİPLERİ PATLAMA BÖLGESİNDE! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
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Sakaryada havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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