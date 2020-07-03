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Haberler Galeri Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler

Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden son detayları aktardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 13:40
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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. A Haber ekipleri olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler

Canlı yayında yaralıların kurtarılma anı

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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler

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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler
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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler