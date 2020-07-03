Sakarya Valisi Kaldırım: 41 yaralı hastaneye kaldırıldı |Video

Son dakika haberi... Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili son dakika bilgilerini Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım A Haber canlı yayınında verdi. Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." dedi. Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili son dakika bilgilerini Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım A Haber canlı yayınında verdi. Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." dedi.

