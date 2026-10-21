Kayseri'de yaşlı kadının üzerine tavan çöktü! Bir gözünde görme kaybı oluştu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 3 katlı bir binanın son katındaki evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının üzerine oturduğu odanın tavanı çöktü. Beton ve sıva parçalarının altında kalan yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının burnunun kırıldığı ve başına aldığı darbeler nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.