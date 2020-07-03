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Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama! Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı | Video

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Giriş: 03.07.2020 12:03
Güncelleme:03.07.2020 12:08
Son dakika haberi... Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeler aktardı. Babaoğlu, "Sevindirici bir yönü şehrin çok uzağında. Ancak içeride yetkili kimseye ulaşamadık. Fabrikada 150 kişi civarında çalışan var" dedi.

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeler aktardı. Babaoğlu, "Sevindirici bir yönü şehrin çok uzağında. Ancak içeride yetkili kimseye ulaşamadık. Fabrikada 150 kişi civarında çalışan var" dedi.

Babaoğlu, "Sevindirici bir yönü şehrin çok uzağında. Ancak içeride yetkili kimseye ulaşamadık. 150 kişi civarında çalışanın olduğu. Can kaybının olmadığı bilgilerini aldık ama net bilgiyi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama! SON DAKİKA: SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA!

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