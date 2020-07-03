Son dakika haberi... Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeler aktardı. Babaoğlu, "Sevindirici bir yönü şehrin çok uzağında. Ancak içeride yetkili kimseye ulaşamadık. Fabrikada 150 kişi civarında çalışan var" dedi.

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeler aktardı. Babaoğlu, "Sevindirici bir yönü şehrin çok uzağında. Ancak içeride yetkili kimseye ulaşamadık. Fabrikada 150 kişi civarında çalışan var" dedi.

Babaoğlu, "Sevindirici bir yönü şehrin çok uzağında. Ancak içeride yetkili kimseye ulaşamadık. 150 kişi civarında çalışanın olduğu. Can kaybının olmadığı bilgilerini aldık ama net bilgiyi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.