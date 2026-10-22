Yeni Parti’nin kirli algı ağı FETÖ modeline mi dayanıyor?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon soruşturması üzerinden yeniden hedef alınması, A Haber ekranlarında tartışıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, Yeni Parti yapılanmasının FETÖ modeline benzer şekilde bürokrasi, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarında örgütlendiğini öne sürdü. Gazeteci Bercan Tutar ise çok merkezli algı operasyonlarının arkasında emperyalist güçlerin bulunduğuna dikkat çekerek Türkiye'deki çeşitli kurumlar üzerinden yürütülen etki faaliyetlerine işaret etti. Programda, fon ilişkileri, medya yapılanması ve siyasi hamleler üzerinden şekillenen organizasyonun perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.