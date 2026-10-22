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Özgür Özel’in milli basını susturma girişimine A Haber’den rest: "Uzaya da çıksanız haber yaparız"
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel’in milli basını susturma girişimine A Haber’den rest: "Uzaya da çıksanız haber yaparız"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan tehditkâr açıklamaları ve yeniden alevlendirdiği sokak çağrıları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Özel'in tehditlerine karşı "Uzaya da çıksanız biz haber yaparız!" sözleriyle tepki gösterirken, Hukukçu Av. Hadi Dündar da muhalefetin asrın yolsuzluklarını ve şaibeli ilişkilerini perdelemek amacıyla yalan, iftira ve kaos siyasetine sarıldığını vurgulayarak milli iradeye ve basına yönelik tehditlere sert tepki gösterdi.

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