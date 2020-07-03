03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sakarya Hendek'te patlama! Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce son gelişmeleri A Haber'de aktardı |Video

Sakarya Hendek'te patlama! Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce son gelişmeleri A Haber'de aktardı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2020 14:12
Son dakika haberi... Sakarya Hendek'teki patlamada son gelişmeler neler? A Haber ekipleri patlama bölgesinde. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı.

Sakarya Hendek'teki patlamada son gelişmeler neler? A Haber ekipleri patlama bölgesinde. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Devletin bütün birimleri burada. Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz." dedi.

Yüce, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre illerden yardım istediklerini söyledi.

Patlamalar ve yangının devam ettiğini belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada.

Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz. Hala patlamalar devam ediyor. İnşallah bu patlamalar bir an evvel son haline gelir ve sonuçlar hakkında daha teknik bilgileri aktarmaya çalışırız."

Patlamada kaç kişi hayatını kaybetti?
Patlamada kaç kişi hayatını kaybetti?
Havai fişek fabrikasında patlama anı!
Havai fişek fabrikasında patlama anı!
İstanbul'da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
Arşiv görüntüleri çıktı! Yıllar önce ATV görüntülemiş
Arşiv görüntüleri çıktı! Yıllar önce ATV görüntülemiş
Çoban köpekleri ile yılan dövüşü kamerada
Çoban köpekleri ile yılan dövüşü kamerada
Belediye Başkanı Yüce son gelişmeleri aktardı
Belediye Başkanı Yüce son gelişmeleri aktardı
Sakarya Valisi: 41 yaralı hastaneye kaldırıldı
Sakarya Valisi: 41 yaralı hastaneye kaldırıldı
Büyük patlamadan yeni görüntüler!
Büyük patlamadan yeni görüntüler!
Canlı yayında yaralıların çıkışı
Canlı yayında yaralıların çıkışı
A Haber ekipleri patlama bölgesinde
A Haber ekipleri patlama bölgesinde
Hendek Belediye Başkanı: 150'ye yakın çalışan var
Hendek Belediye Başkanı: 150'ye yakın çalışan var
Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama!
Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama!
Daha Fazla Video Göster