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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden son detayları aktardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden son detayları aktardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.