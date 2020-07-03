Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden son detayları aktardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden son detayları aktardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.