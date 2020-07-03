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Son dakika: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! A Haber ekipleri patlama bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video

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Giriş: 03.07.2020 12:27
Güncelleme:03.07.2020 12:27
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden son detayları aktardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden son detayları aktardı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.

Son dakika: Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama! SON DAKİKA: SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA!

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