22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Şakanın sonu feci bitti! Arkadaşına dehşeti yaşattı |Video

Son dakika: Şakanın sonu feci bitti! Arkadaşına dehşeti yaşattı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2020 14:56
Güncelleme:22.06.2020 15:01
Son dakika haberi... İstinye’de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu'nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi. Bunun üzerine araçtan inen M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada M., arkadaşı D'nin şaka için kornaya basması sonucu korkarak küfür etti. D'nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M, önceden D'nin iş yerine girerek tiner döktü.



TİNERLE ARKADAŞINI ATEŞE VERDİ
D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.

Şakanın sonu feci bitti! Dehşeti yaşattı
Şakanın sonu feci bitti! Dehşeti yaşattı
Bursa'de sel riski sürüyor mu?
Bursa'de sel riski sürüyor mu?
A Haber Bursa'da sel sularının vurduğu bölgede
A Haber Bursa'da sel sularının vurduğu bölgede
Sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı
Sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı
İşte dehşet anları! Neye uğradıklarını şaşırdılar
İşte dehşet anları! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Çocuk hasta Türkiye'ye getirildi
Çocuk hasta Türkiye'ye getirildi
Dilara’nın son görüntüleri yürek yaktı!
Dilara’nın son görüntüleri yürek yaktı!
Rize'de polis abdest alan adama çoraplarını giydirdi
Rize'de polis abdest alan adama çoraplarını giydirdi
Sürünerek kaçtı! İşte dehşet anları
Sürünerek kaçtı! İşte dehşet anları
İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!
İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!
Maskeyi yanlış kullanana ceza...
Maskeyi yanlış kullanana ceza...
Ölümle oyun! Akıllara feci olay geldi
Ölümle oyun! Akıllara feci olay geldi
Daha Fazla Video Göster