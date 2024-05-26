26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bir saatte en fazla 100 kişi girebilecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2024 11:49
Galata Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyordu. Restorasyon tamamlandı, Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir anda yola fırladı, kazayı ucuz atlattı
Bir anda yola fırladı, kazayı ucuz atlattı
Caminin yardım kasasından 15 bin TL çaldı
Caminin yardım kasasından 15 bin TL çaldı
Bir saatte en fazla 100 kişi girebilecek
Bir saatte en fazla 100 kişi girebilecek
Tabiatla iç içe yaşam! Lezzet doğada gizli
Tabiatla iç içe yaşam! Lezzet doğada gizli
Hangi beldelerde seçim yenilenecek?
Hangi beldelerde seçim yenilenecek?
Vefa dolu 58 yıllık hayat arkadaşlığı
Vefa dolu 58 yıllık hayat arkadaşlığı
Doluyla birlikte bilinmeyen cisimler yağdı
Doluyla birlikte bilinmeyen cisimler yağdı
2 saatlik mesafeyi 2 dakikada uçtu
2 saatlik mesafeyi 2 dakikada uçtu
Yavrusunu bulma mücadelesi
Yavrusunu bulma mücadelesi
Ciğer kebabıyla asırlık kahvaltı geleneği
Ciğer kebabıyla asırlık kahvaltı geleneği
İş yerine patlayıcı madde atıldı!
İş yerine patlayıcı madde atıldı!
Keçiler araba kaputuna çıktı!
Keçiler araba kaputuna çıktı!
Daha Fazla Video Göster