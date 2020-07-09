09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

Son dakika: Metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2020 12:40
Son dakika haberi... Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı.

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı.

Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
Metroda maske kavgası! Çileden çıkardılar
Metroda maske kavgası! Çileden çıkardılar
Havai fişek taşıyan araçta patlama! A Haber olay yerinde
Havai fişek taşıyan araçta patlama! A Haber olay yerinde
Tulum ve sedye ile geldiler...
Tulum ve sedye ile geldiler...
Belediye Başkanı Yüce son gelişmeleri A Haber’de anlattı
Belediye Başkanı Yüce son gelişmeleri A Haber’de anlattı
Havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Metrobüste yangın paniği!
Metrobüste yangın paniği!
Karadeniz'de sel ve heyelan
Karadeniz'de sel ve heyelan
Kurye köpekle teslimat
Kurye köpekle teslimat
Oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanesine övgü: Sezar’ın hakkını Sezar’a
Oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanesine övgü: Sezar’ın hakkını Sezar’a
Bu kadarına da pes! Ağızlar açık kaldı
Bu kadarına da pes! Ağızlar açık kaldı
İmha edilmesi gereken atık yol kenarında!
İmha edilmesi gereken atık yol kenarında!
Daha Fazla Video Göster