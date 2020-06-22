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Son dakika: Meteoroloji Marmara Bölgesi için için sel uyarısı yaptı |Video

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Giriş: 22.06.2020 16:27
Güncelleme:22.06.2020 16:28
Son dakika haberi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için sel uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor." denildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Trakya Bbölgesi için sel uyarısında bulundu.

Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Trakya için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış dolayısıyla bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ 4 İL İÇİN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum ve Ordu için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu'nun güneyi, Çorum'un kuzeyi ile Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

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