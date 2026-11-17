Milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak'ta: İşte refah payı ve en düşük maaş hesapları

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için masadaki refah payı, seyyanen zam, yaş ve prim odaklı yeni düzenleme ihtimalleri merakla beklenirken, zam için öngörülen kaynaklar ve kuruşu kuruşuna maaş hesaplamaları da belli olmaya başladı. A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen'in sorularını yanıtlayan Mali Müşavir Mustafa Genç, hazırladığı özel tablo üzerinden tahmin edilen tüm senaryoları ve rakamları tek tek paylaştı.