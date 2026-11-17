Dünya sadece bizim değil ki! Gülkız Nine'nin hayvan sevgisi

A Haber'in “İnsana Dair” programında bu kez Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karşıpınar köyünde yaşayan Gülkız Nine'nin hikayesi ekrana geliyor. Kedileri ve köpekleri ailesinin bir parçası olarak gören Gülkız Nine, özellikle Avşar'a duyduğu sevgiyle dikkat çekiyor. “Dünya sadece bizim değil ki!” sözleriyle hayvanlara olan sevgisini anlatan Gülkız Nine'nin yaşamı, izleyenlere anlamlı bir mesaj veriyor.