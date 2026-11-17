Kılıçdaroğlu'ndan yeni partiye mesaj: Bu çatı altında yolsuzluk yapana yer yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir kez daha “temiz siyaset” ve arınma vurgusu yaptı. Yeni partiye yönelik mesaj olarak yorumlanan açıklamalarında Kılıçdaroğlu, “Bu çatının altında yolsuzluk yapana yer yok” dedi. Partililer açıklamalara sloganlarla destek verirken Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu da grup toplantısına katıldı.