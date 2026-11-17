Yapay zekayla üretilen sahte görüntülere ceza geliyor! 13. Yargı Paketi'nde yeni düzenleme

Adalet Bakanlığı, yapay zeka aracılığıyla işlenen suçların önüne geçmek için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. 13. Yargı Paketi'nde yer alması beklenen düzenlemeyle, kişilerin izni olmadan yapay zekayla üretilen sahte görüntü ve ses kayıtlarının doğrudan suç sayılması öngörülüyor. Düzenlemenin, yapay zeka teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen hak ihlallerinin önlenmesini amaçladığı belirtiliyor.