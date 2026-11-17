Bakan Fidan ve Şeybani'den ortak basın toplantısı! Gündemde Mekke Savunma İttifakı var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Görüşmelerin gündeminde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Mekke Savunma İttifakı, Katar ile imzalanan ortak savunma anlaşması ve bölgesel iş birliği girişimleri bulunuyor. Mekke Savunma İttifakı'nın hedefleri, kurumsallaşma süreci ve ittifaka yeni ülkelerin katılım ihtimali de gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor.