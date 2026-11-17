Cezaevinden çıktıktan 2 ay sonra annesini öldürdü! 23 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü evlerinde darbederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve cinsel taciz gibi suçlardan 23 kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.